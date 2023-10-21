США предупредили 100 стран: Россия будет пытаться подорвать доверие к выборам, - Reuters
Россия использует шпионов, социальные сети и свои государственные медиа, чтобы подорвать в разных странах общественное доверие к демократическим выборам
Об этом говорится в отчете разведслужб США, переданном 100 странам мира, передает liga.net со ссылкой на Reuters .
Как утверждается в отчете разведслужб, высокопоставленные должностные лица, в том числе с топами Кремля, считают эффективными операции влияния, направленные на подрыв института демократических выборов, и планируют дальше действовать в этой сфере.
По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, Россия считает успешными операции по распространению дезинформации по выборам в США в 2020 году и в пандемию коронавируса.
Чиновник сообщил, что отчет был направлен по каналам Госдепартамента в более чем 100 посольств США в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке для передачи правительствам.
Доклад является попыткой США противодействовать попыткам РФ "сеять нестабильность", создавая впечатление, что институт выборов в демократиях якобы "взорван", а правительства "нелегитимные".
Согласованные действия России в период с 2020 по 2022 год были сосредоточены на подрыв общественного доверия к выборам как минимум в девяти демократических странах, включая Соединенные Штаты, говорится в докладе, а еще 17 других стран были объектом "менее выраженных" усилий .
Доклад рекомендует правительствам демократических стран противодействовать вмешательству России в выборы введением санкций, информационным взаимодействием друг с другом, высылкой российских шпионов и запретами на въезд.
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