Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Стратегия, призванная определять будущую политику, призывает к более жесткому регулированию действующих кибербезопасностей в различных отраслях и улучшению сотрудничества между правительством и частным сектором.

Это произошло после серии громких хакерских инцидентов, совершенных отечественными и иностранными субъектами против Соединенных Штатов, и на фоне войны России против Украины, в которой кибервойна занимала ведущее место. Стратегия называет Китай и Россию наиболее серьезными угрозами кибербезопасности Соединенных Штатов.

Reuters отмечает , что официальный представитель США пояснил, что часть новой стратегии направлена на обуздания российских хакеров.

"Россия де-факто является убежищем для киберпреступников, и программы-вымогательцы – основная проблема, которой мы занимаемся сегодня. Система уголовного правосудия не сможет самостоятельно решать эту проблему – нам следует обратить внимание на другие элементы национальной власти. Поэтому мы надеемся, что Россия понимает последствия злонамеренной деятельности в киберпространстве и будет продолжать сдерживать себя", - заявил чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Стратегия призывает к созданию коалиций с иностранными партнерами, чтобы оказывать давление на Россию и других злоумышленников, чтобы они изменили свое поведение. Среди прочего, стратегия призывает к улучшению стандартов исправления уязвимостей в компьютерных системах и реализации указа, который потребует от облачных компаний проверять личность иностранных клиентов.