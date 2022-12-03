США представили бомбардировщик-невидимку нового поколения B-21 Raider
США представили новейший ядерный бомбардировщик-невидимку B-21, который постепенно заменит находящиеся на вооружении страны самолеты В-1 и В-2 еще со времен холодной войны
Об этом сообщили в BBC .
Известно, что первый новый бомбардировщик за 30 лет стоит около 700 миллионов долларов. Его можно вооружить ядерным и обычным оружием.
Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что он "свидетельствует о постоянных преимуществах Америки в изобретательности и инновациях".
B-21 Raider был представлен во время церемонии в пятницу на заводе производителя Northrop Grumman в Калифорнии.
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Остин также отметил, что этот самолет обеспечит значительные преимущества по сравнению с имеющимися бомбардировщиками в ВВС США. По его словам, "даже самым совершенным системам противовоздушной обороны будет сложно обнаружить B-21 в небе".
"Пятьдесят лет прогресса в технологиях низкого уровня заметности для наблюдения пошло на этот самолет", – сказал он.
Ожидается, что первый полет B-21 состоится в следующем году, он заменит модели B-1 и B-2.
Шесть самолетов находятся в производстве, сообщила Northrop Grumman, добавив, что речь идет о "невидимке следующего поколения", для разработки которой использовали ранее неизвестные "новые технологии производства и материалы".
США планируют приобрести не менее 100 таких самолетов.
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