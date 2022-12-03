Об этом сообщили в BBC .

Известно, что первый новый бомбардировщик за 30 лет стоит около 700 миллионов долларов. Его можно вооружить ядерным и обычным оружием.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что он "свидетельствует о постоянных преимуществах Америки в изобретательности и инновациях".

B-21 Raider был представлен во время церемонии в пятницу на заводе производителя Northrop Grumman в Калифорнии.

Читайте также: Американские сенаторы проведут секретный брифинг о помощи Украине

Остин также отметил, что этот самолет обеспечит значительные преимущества по сравнению с имеющимися бомбардировщиками в ВВС США. По его словам, "даже самым совершенным системам противовоздушной обороны будет сложно обнаружить B-21 в небе".

"Пятьдесят лет прогресса в технологиях низкого уровня заметности для наблюдения пошло на этот самолет", – сказал он.

Ожидается, что первый полет B-21 состоится в следующем году, он заменит модели B-1 и B-2.

Шесть самолетов находятся в производстве, сообщила Northrop Grumman, добавив, что речь идет о "невидимке следующего поколения", для разработки которой использовали ранее неизвестные "новые технологии производства и материалы".

США планируют приобрести не менее 100 таких самолетов.

1 декабря стало известно, что Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Technologies на производство шести зенитных ракетных комплексов NASAMS для Вооруженных Сил Украины на сумму свыше 1,2 млрд долларов.

2 декабря стало известно, что США просят страны Ближнего Востока быстро передать NASAMS Украине для усиления ПВО.