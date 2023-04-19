Об этом сообщает СNN со ссылкой на письмо министерства энергетики США.

Отмечается, что у США есть свои секретные ядерные технологии на украинской ЗАЭС, временно оккупированной россиянами. 17 марта 2023 года Вашингтон направил письмо Росатому с предупреждением, чтоб их не касались.

Продукты, программное обеспечение и технологии относятся к экспортному контролю США и угроза их потенциального использования РФ подрывает национальную безопасность Соединенных Штатов.

"Согласно законодательству США для неуполномоченных лиц, включая российских граждан и организаций, таких как Росатом и ее дочерние компании, является незаконным сознательно и намеренно получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, пересматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать технологии или технические данные", - говорится в письме, направленном Росатому.

В официальном Вашингтоне подтвердили информацию о таком предупреждении.