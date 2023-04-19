США предостерегли Россию от использования американских ядерных технологий на оккупированной ЗАЭС
Официальный Вашингтон направил письмо Росатому с предупреждением не касаться американских ядерных технологий, размещенных на оккупированной РФ ЗАЭС в Энергодаре
Об этом сообщает СNN со ссылкой на письмо министерства энергетики США.
Отмечается, что у США есть свои секретные ядерные технологии на украинской ЗАЭС, временно оккупированной россиянами. 17 марта 2023 года Вашингтон направил письмо Росатому с предупреждением, чтоб их не касались.
Продукты, программное обеспечение и технологии относятся к экспортному контролю США и угроза их потенциального использования РФ подрывает национальную безопасность Соединенных Штатов.
"Согласно законодательству США для неуполномоченных лиц, включая российских граждан и организаций, таких как Росатом и ее дочерние компании, является незаконным сознательно и намеренно получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, пересматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать технологии или технические данные", - говорится в письме, направленном Росатому.
В официальном Вашингтоне подтвердили информацию о таком предупреждении.
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