США предостерегли Китай от помощи России в уклонении от санкций в случае нового вторжения в Украину

Об этом пишет Washington Post .



Представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что у США и их союзников есть "множество инструментов", которые можно применить "против иностранных компаний, в частности в Китае", которые пытаются избежать санкций против России.



Нед Прайс сделал это заявление после того, как на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава МИД Китая Ван И поддержал увеличение российского военного присутствия в Восточной Европе. По информации МИД КНР, китайская сторона выразила "понимание и поддержку" России, и две страны согласовали свои взгляды на Украину.

Напомним, ранее США призвали Китай использовать свое влияние на РФ, чтобы не допустить вторжения в Украину.

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