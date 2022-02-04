США предостерегли Китай от помощи России в уклонении от санкций в случае нового вторжения в Украину
В преддверии встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина США предостерегли Китай не помогать России избежать возможных санкций в случае ее нового вторжения в Украину
Об этом пишет Washington Post .
Представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что у США и их союзников есть "множество инструментов", которые можно применить "против иностранных компаний, в частности в Китае", которые пытаются избежать санкций против России.
Нед Прайс сделал это заявление после того, как на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава МИД Китая Ван И поддержал увеличение российского военного присутствия в Восточной Европе. По информации МИД КНР, китайская сторона выразила "понимание и поддержку" России, и две страны согласовали свои взгляды на Украину.
- Напомним, ранее США призвали Китай использовать свое влияние на РФ, чтобы не допустить вторжения в Украину.
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