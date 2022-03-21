США предоставят Украине свои советские системы ПВО, которые десятилетия назад тайно купили, - The Wall Street Journal
США отправят часть советского оборудования противовоздушной обороны, которое они тайно приобрели несколько десятилетий назад, чтобы помочь украинским военным в отражении российских воздушных атак
Такую информацию распространило американское издание The Wall Street Journal, передает " Еспресо. TV ".
Их информатор сообщил, что эта поставка будет включать в себя системы СA-8 (Оса) - они десятилетиями были в США, чтобы те могли изучать технологии, которые используются российскими военными и которые Москва экспортирует по всему миру.
Это оружие знакомо украинским военным, ведь мы унаследовали этот тип техники после распада Советского Союза.
В Пентагоне отказались комментировать решение США задействовать свой малоизвестный арсенал советского оружия.
Тайные покупки США привлекли внимание общественности в 1994 году, когда в аэропорту Хантсвилла в пределах видимости большой магистрали был подмечен массивный транспортный самолет советского производства. Позже стало известно, что самолет перевозил систему противовоздушной обороны С-300, которую США приобрели у Беларуси в рамках тайного проекта с участием подрядчика из Пентагона, стоившего 100 миллионов долларов, по словам бывшего чиновника, участвовавшего в миссии.
С-300 из Беларуси не входят в число систем, отправляемых в Украину, сказал один американский чиновник.
Соединенные Штаты надеются, что предоставление дополнительной противовоздушной обороны позволит Украине самостоятельно "закрыть небо".
"Мы продолжаем работать с нашими союзниками и ключевыми партнерами, чтобы каждый день оказывать Украине новую помощь, включая зенитные системы советского или российского происхождения и необходимые боеприпасы для их применения", - сказал американский чиновник.
- Напомним, обещанные системы ПВО поступят в Украину в ближайшие дни, - Данилов
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