США предоставят Украине свои советские системы ПВО, которые десятилетия назад тайно купили, - The Wall Street Journal

Такую информацию распространило американское издание The Wall Street Journal, передает " Еспресо. TV ".

Их информатор сообщил, что эта поставка будет включать в себя системы СA-8 (Оса) - они десятилетиями были в США, чтобы те могли изучать технологии, которые используются российскими военными и которые Москва экспортирует по всему миру.

Это оружие знакомо украинским военным, ведь мы унаследовали этот тип техники после распада Советского Союза.

В Пентагоне отказались комментировать решение США задействовать свой малоизвестный арсенал советского оружия.

Тайные покупки США привлекли внимание общественности в 1994 году, когда в аэропорту Хантсвилла в пределах видимости большой магистрали был подмечен массивный транспортный самолет советского производства. Позже стало известно, что самолет перевозил систему противовоздушной обороны С-300, которую США приобрели у Беларуси в рамках тайного проекта с участием подрядчика из Пентагона, стоившего 100 миллионов долларов, по словам бывшего чиновника, участвовавшего в миссии.

С-300 из Беларуси не входят в число систем, отправляемых в Украину, сказал один американский чиновник.

Соединенные Штаты надеются, что предоставление дополнительной противовоздушной обороны позволит Украине самостоятельно "закрыть небо".

"Мы продолжаем работать с нашими союзниками и ключевыми партнерами, чтобы каждый день оказывать Украине новую помощь, включая зенитные системы советского или российского происхождения и необходимые боеприпасы для их применения", - сказал американский чиновник.

Напомним, обещанные системы ПВО поступят в Украину в ближайшие дни, - Данилов

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