США предоставят Украине ракетные системы залпового огня GMLRS, поражающие цели за 64 км
У РСЗО, которые Вашингтона планирует отправить в Украину, дальность действия примерно вдвое больше, чем у гаубиц M777, уже воюющих против россиян
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По словам американских чиновников, администрация Байдена планирует предоставить Украине ракетную систему с управлением, способную поражать цели на расстоянии более 40 миль (64 км, – ред. ), детализировав намерения, о которых сообщалось на прошлой неделе, – пишет газета.
Киев попросил вооружение большей дальности для удара по российским целям, поскольку пытается защищаться от российских атак на Востоке Украины.
Реактивная система залпового огня, которую планируют послать США, имеет примерно вдвое большую дальность действия, чем гаубица M777, которую США предоставили Украине.
На прошлой неделе американские чиновники заявили, что Белый дом близится к принятию решения о том, какие ракеты предоставить Киеву, но не определили конкретное оружие, которое будет направлено.
Официальные лица заявили, что целью поставки реактивных систем залпового огня (GMLRS) является усиление огневой мощи Украины против ворвавшихся на Донбасс российских войск, однако не давая возможности ВСУ наносить удары по территории России.
Ракеты, которые планируют прислать Украине, имеют гораздо меньшую дальность действия, чем тактико-ракетная система армии, способная преодолеть более 185 миль, которую администрация не включает в свой следующий пакет вооружений для Украины.
Пока неизвестно, сколько ракет GMLRS предоставят Украине. Источник газеты считает, что они могут прибыть в Украину через несколько недель. Чтобы научиться ими пользоваться, понадобится не менее 10 дней.
Ракеты будут оснащены колесной пусковой установкой под названием High Mobility Artillery Rocket System.
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