Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По словам американских чиновников, администрация Байдена планирует предоставить Украине ракетную систему с управлением, способную поражать цели на расстоянии более 40 миль (64 км, – ред. ), детализировав намерения, о которых сообщалось на прошлой неделе, – пишет газета.

Киев попросил вооружение большей дальности для удара по российским целям, поскольку пытается защищаться от российских атак на Востоке Украины.