США предоставят Украине пакет военной помощи: к танкам будут боеприпасы с обедненным ураном
В среду, 6 сентября, США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине – на этот раз в него войдут боеприпасы с обедненным ураном
Об этом говорится на сайте Пентагона .
Это уже 46 транш помощи Украине, предоставленный с августа 2021 года.
Пакет на сумму $175 млн включает:
- Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- 81-мм минометные системы и снаряды к ним;
- 120-мм боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;
- противотанковые ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
- тактические аэронавигационные системы;
- тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Во вторник, 5 сентября, Европейское оборонное агентство подписало 8 рамочных контрактов с промышленностью на совместную закупку 155-мм боеприпасов для Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.26 Покупка 37.26Продажа 37.98
- EUR Покупка 40.21Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное