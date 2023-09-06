США предоставят Украине пакет военной помощи: к танкам будут боеприпасы с обедненным ураном

Об этом говорится на сайте Пентагона .

Это уже 46 транш помощи Украине, предоставленный с августа 2021 года.

Пакет на сумму $175 млн включает:

Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

81-мм минометные системы и снаряды к ним;

120-мм боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;

противотанковые ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

тактические аэронавигационные системы;

тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Во вторник, 5 сентября, Европейское оборонное агентство подписало 8 рамочных контрактов с промышленностью на совместную закупку 155-мм боеприпасов для Украины.