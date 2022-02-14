США предоставят Украине макрофинансовую помощь: Кулеба и Блинкен провели переговоры

Об этом он написал в Twitter.



"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия по защите Украины", - отметил министр.



Также Кулеба поблагодарил США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь.



"Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - подытожил он.

Напомним, что Министр обороны США Ллойд Остин распорядился временно вывести с территории Украины бойцов Нацгвардии Флориды.

Кроме того, основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов.