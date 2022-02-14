США предоставят Украине макрофинансовую помощь: Кулеба и Блинкен провели переговоры
В понедельник, 14 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне угрозы вторжения России
Об этом он написал в Twitter.
"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия по защите Украины", - отметил министр.
Также Кулеба поблагодарил США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь.
"Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - подытожил он.
- Напомним, что Министр обороны США Ллойд Остин распорядился временно вывести с территории Украины бойцов Нацгвардии Флориды.
- Кроме того, основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов.
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