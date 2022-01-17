США предоставят Украине летальное оружие в случае вторжения РФ, - сенатор Блюменталь

Об этом он сказал во время прессбрифинга в Киеве, передает Интерфакс-Украина .

"Я думаю, Владимир Путин совершил самую большую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько храбро народ Украины будет бороться с ним, если он вторгнется. Мы введем очень болезненные экономические санкции, но еще важнее то, что мы дадим народу Украины летальное оружие, которой они нуждаются в том, чтобы защищать свои жизни. Будет это Javelin или Stinger, стрелковое ли оружие, или катера - Россия заплатит цену, будут последствия", - отметил Блюменталь.

По его словам, в этом случае Путин войдет в историю как пария.

Сенатор Джин Шахин подчеркнула, что сенаторы хотят, чтобы украинский народ знал, что США – на стороне Украины, поддерживают усилия администрации обеспечить возможность украинскому народу самому решать свое будущее.

"Мы также хотим отправить месседж Владимиру Путину, что он должен понять: что мы стоим с Украиной, и мы привлечем его к ответственности, если он будет угрожать суверенитету Украины", - отметила она.

Сенатор Роб Портман добавил, что республиканцы и демократы в Вашингтоне не всегда соглашаются друг с другом в Вашингтоне.

"Но защита свободы – это то, что нас объединяет и что мы поддерживаем, здесь нет политических границ", - сказал Портман.