США предоставят Украине летальное оружие в случае вторжения РФ, - сенатор Блюменталь
Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь заявил, что в случае вторжения РФ в Украину США предоставят нашему государству летальное оружие, и Россия заплатит цену
Об этом он сказал во время прессбрифинга в Киеве, передает Интерфакс-Украина .
"Я думаю, Владимир Путин совершил самую большую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько храбро народ Украины будет бороться с ним, если он вторгнется. Мы введем очень болезненные экономические санкции, но еще важнее то, что мы дадим народу Украины летальное оружие, которой они нуждаются в том, чтобы защищать свои жизни. Будет это Javelin или Stinger, стрелковое ли оружие, или катера - Россия заплатит цену, будут последствия", - отметил Блюменталь.
По его словам, в этом случае Путин войдет в историю как пария.
Сенатор Джин Шахин подчеркнула, что сенаторы хотят, чтобы украинский народ знал, что США – на стороне Украины, поддерживают усилия администрации обеспечить возможность украинскому народу самому решать свое будущее.
"Мы также хотим отправить месседж Владимиру Путину, что он должен понять: что мы стоим с Украиной, и мы привлечем его к ответственности, если он будет угрожать суверенитету Украины", - отметила она.
Сенатор Роб Портман добавил, что республиканцы и демократы в Вашингтоне не всегда соглашаются друг с другом в Вашингтоне.
"Но защита свободы – это то, что нас объединяет и что мы поддерживаем, здесь нет политических границ", - сказал Портман.
- 14 января украинская разведка сообщила, что российские спецслужбы готовят провокации, чтобы обвинить в этом Украину.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения , включая саботаж и информационные операции.
- Чиновник Соединенных Штатов Америки рассказал , что российские оперативники учатся вести войну в городских условиях и планируют использовать взрывчатку для совершения диверсий против собственных сил, чтобы создать оправдание для вторжения в Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.05
Покупка 28.05Продажа 28.36
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.38
- Актуальное
- Важное