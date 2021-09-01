Это следует из совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, обнародованной Офисом президента Украины в рамках визита Владимира Зеленского в Вашингтон.



"Соединенные Штаты объявляют о новом пакете безопасности помощи в объеме 60 млн долларов, что включает бронебойные системы "Джавелин" (Javelin - англ.) и другое оборонное летальное и нелетальне оборудование, что позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии. Начиная с 2014 Соединенные Штаты выделили 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии, включая 400 миллионов долларов, которые были предоставлены Украине только в этом году", - говорится в заявлении.



Кроме того, Украина и США договорились об углублении стратегического сотрудничества в сфере обороны. Для этого сторонами была подготовлена "Стратегическое оборонное рамочное соглашение". В нем, в частности, речь идет о внедрении реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углубление сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.

Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. По состоянию на 23:40 1 сентября продолжается его встреча с главой Белого дома Джозефом Байденом. О чем говорят и будут говорить главы государств - читайте здесь .