США предоставят Украине дополнительно $4,5 млрд помощи

Об этом сообщает Reuters.

Финансирование USAID будет поступать в правительство Украины траншами. Первый из них в размере $3 млрд ожидается уже в этом месяце.

Денежные средства США должны помочь украинскому правительству оказывать социальную и финансовую помощь населению, детям с ограниченными возможностями и миллионам внутренне перемещенных лиц.

В USAID отметили, что бюджетная поддержка США позволила правительству Украины поддерживать поставки газа и электроэнергии в больницы, школы и другую критическую инфраструктуру и доставлять срочно необходимые гуманитарные грузы гражданам. Также средства пошли на выплаты врачам, учителям и другим бюджетным работникам.

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Предыдущие транши помощи Украине со стороны агентства составляют $1,3 млрд в июне и $1,7 млрд в июле. Таким образом, общая поддержка бюджета Украины со стороны США с начала полномасштабного вторжения РФ составит 8,5 млрд долларов.

USAID подчеркнуло, что Всемирный банк вместе со сторонними надзорными органами внедрили "надежные меры пресечения", чтобы убедиться, что средства будут направляться по назначению.

30 июля НБУ сообщил , что с 24 февраля Украина получила почти $13 млрд международной финпомощи.

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