США предоставят Украине дополнительно $4,5 млрд помощи
Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении правительству Украины дополнительно $4,5 млрд через механизм Всемирного банка
Об этом сообщает Reuters.
Финансирование USAID будет поступать в правительство Украины траншами. Первый из них в размере $3 млрд ожидается уже в этом месяце.
Денежные средства США должны помочь украинскому правительству оказывать социальную и финансовую помощь населению, детям с ограниченными возможностями и миллионам внутренне перемещенных лиц.
В USAID отметили, что бюджетная поддержка США позволила правительству Украины поддерживать поставки газа и электроэнергии в больницы, школы и другую критическую инфраструктуру и доставлять срочно необходимые гуманитарные грузы гражданам. Также средства пошли на выплаты врачам, учителям и другим бюджетным работникам.
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Предыдущие транши помощи Украине со стороны агентства составляют $1,3 млрд в июне и $1,7 млрд в июле. Таким образом, общая поддержка бюджета Украины со стороны США с начала полномасштабного вторжения РФ составит 8,5 млрд долларов.
USAID подчеркнуло, что Всемирный банк вместе со сторонними надзорными органами внедрили "надежные меры пресечения", чтобы убедиться, что средства будут направляться по назначению.
- 30 июля НБУ сообщил , что с 24 февраля Украина получила почти $13 млрд международной финпомощи.
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