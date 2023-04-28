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США предоставят Украине датчики радиации для регистрации ядерных взрывов, - NYT

28 апреля, 2023 пятница
19:53
Война с Россией

Федеральное Национальное управление по ядерной безопасности США передаст Украине радиационные датчики, которые могут обнаружить всплески радиации от ядерного оружия или грязной бомбы и подтвердить, кто совершил атаку

Об этом говорится в материале The New York Times.

Соединенные Штаты развернут в Украине датчики, которые могут обнаружить всплески радиации от ядерного оружия или "грязной бомбы" и могут подтвердить, кто совершил атаку.

Отмечается, что отчасти это решение принято, чтобы в случае использования Россией ядерного оружия в Украине можно было бы определить его след и доказать вину Москвы.

В заявлении, направленном The New York Times в ответ на вопросы журналиста, Федеральное Национальное управление по ядерной безопасности США заявило, что сеть датчиков разворачивается "по всему региону" и будет иметь возможность "охарактеризовать размер, место и последствия любого ядерного взрыва". Кроме того, оно заявило, что развернутые датчики лишат Россию "любой возможности применить ядерное оружие в Украине без идентификации".

  • Напомним, в конце октября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу провел минимум четыре телефонных разговора с коллегами из других стран (в том числе Великобритании и США). Он утверждал, что Украина готовила удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить Россию в этом. Также об украинской "ядерной бомбе" по телефону коллегам сообщал председатель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
  • Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили, что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.
  • Западные аналитики считают, что таким образом министр обороны России Сергей Шойгу пытался запугать и замедлить или приостановить военную помощь Украине.
  • По мнению военных экспертов, ядерный шантаж России могли бы остановить санкции против Росатома.
Мир
Украина
США
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