Об этом говорится в материале The New York Times.

Соединенные Штаты развернут в Украине датчики, которые могут обнаружить всплески радиации от ядерного оружия или "грязной бомбы" и могут подтвердить, кто совершил атаку.

Отмечается, что отчасти это решение принято, чтобы в случае использования Россией ядерного оружия в Украине можно было бы определить его след и доказать вину Москвы.

В заявлении, направленном The New York Times в ответ на вопросы журналиста, Федеральное Национальное управление по ядерной безопасности США заявило, что сеть датчиков разворачивается "по всему региону" и будет иметь возможность "охарактеризовать размер, место и последствия любого ядерного взрыва". Кроме того, оно заявило, что развернутые датчики лишат Россию "любой возможности применить ядерное оружие в Украине без идентификации".