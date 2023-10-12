США предоставят Украине большую партию дронов-камикадзе Switchblade 600, - Newsweek

Об этом пишет Newsweek.

Издание отмечает, что у украинских военных сейчас преимущественно меньшие беспилотники Switchblade 300, но "вскоре это изменится", сказал вице-президент по глобальному развитию бизнеса и маркетингу оборонного подрядчика AeroVironment Чарли Дин. Switchblade 600 будут "чрезвычайно важными для обороны Украины", - добавил Дин.

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США предоставили Украине "очень большое количество" Switchblade 300, сказал Дин, добавив, что "их быстро использовали на поле боя по прямому назначению".

"600 также используются в Украине, и их количество быстро увеличивается", - сказал он. – "Сейчас количество 300 продолжает превышать количество 600, но скоро это изменится".

Именно Switchblade 600 создан для уничтожения вражеских танков и бронетехники, разбросанных на поле боя. Последние модели могут летать более 40 минут, имея скорость более 112 километров в час.

Поскольку российские силы оснащены тяжелой броней, "использование такого оружия как Switchblade 600 имеет решающее значение для поражения этих вражеских систем оружия", - сказал Дин.

Наличие Switchblade 600 может предоставить украинским операторам возможность уничтожать вражеские цели в радиусе около 90 км, то есть "они могут уничтожать очень важные российские активы далеко за линией фронта России, чего не может сделать ни одно оружие в такой степени", – сказал Дин. Ведь, в отличие от артиллерии, Switchblades могут приблизиться к цели, в то же время оператор сможет искать другие цели после запуска дронов.

"Весь путь к концу полета Switchblades оператор может принимать решения", - сказал Дин. "Оператор может улететь от непосредственной цели, к которой он, возможно, стремился сначала, поскольку он нашел цель высшей ценности. Это очень уникально по сравнению с артиллерией".

В ответ на запрос Newsweek Пентагон заявил, что не может предоставить никаких дополнительных деталей, кроме публичных объявлений.