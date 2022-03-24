США предоставят Украине более $1 млрд на гуманитарную помощь
Президент США Джо Байден объявил о выделении более $1 млрд на гуманитарную помощь Украине
Об этом Байден сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".
"Сегодня я хочу объявить, что США дадут более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь Украине", - сказал Байден на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.
Напомним, Польша предоставит Украине $1 млрд под залог средств в гривнях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 33
- Актуальное
- Важное