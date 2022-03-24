США предоставят Украине более $1 млрд на гуманитарную помощь

Об этом Байден сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".



"Сегодня я хочу объявить, что США дадут более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь Украине", - сказал Байден на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.



Напомним, Польша предоставит Украине $1 млрд под залог средств в гривнях.