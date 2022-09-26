Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен в понедельник, 26 сентября, у себя в twitter.

Эта поддержка призвана оказать помощь украинским правоохранительным органам и органам уголовного правосудия.

"Соединенные Штаты предоставят дополнительно 457,5 млн долларов США на помощь в сфере гражданской безопасности для спасения жизней и укрепления потенциала украинских правоохранительных органов и системы уголовного правосудия. Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине", - написал он.

16 сентября Байден выделил Украине новый пакет военной помощи на $600 млн.

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