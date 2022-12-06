США предоставляют Украине "исключительно оборонительное" оружие, не предназначенное для ударов по России, - Госдеп
Соединенные Штаты не снабжали украинским военным вооружением, которое можно было бы использовать для ударов по объектам на территории России
Об этом во время видеобрифинга заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина.
"США не поставляли Украине вооружение для ударов по российской территории, поставляемое оружие считается сугубо оборонительным", - отметил Прайс.
В то же время в Госдепе США уточнили, что Вашингтон не побуждает Украину наносить удары по целям за пределами украинской территории.
- Накануне стало известно, что США предоставили Украине более 900 тыс. 155 мм снарядов.
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