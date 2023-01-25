США предоставляют Украине 31 танк Abrams, – Байден

Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Сегодня я объявляю, что США предоставляют Украине 31 танк Abrams. Это поддержит возможность Украины защитить свои территории, достичь своих стратегических целей. Танки Abrams – наиболее способные танки в мире. Также нужно, чтобы Украина эффективно оперировала этими танками на поле боя. Мы начинаем обучение как можно скорее", - заявил президент США Джо Байден.

Ранее в Конгрессе США призвали отправить в Украину танк Abrams, чтобы стимулировать Германию передать "Леопарды".

Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО последуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

14 января Риши Сунак во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2 .

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна готова участвовать в поставках танков для Украины.

Нидерланды могут выкупить 18 танков Leopard 2, взятых у Германии в аренду, и передать их Украине в пределах танковой коалиции.

Французские чиновники рассматривают возможность передачи собственных боевых танков Leclerc для нужд Украины, в частности, чтобы обеспечить Берлин общей платформой для поставок Leopard 2.

24 января в издании The Wall Street Journal обнародована новость о том, что администрация Байдена склоняется к отправке значительного количества танков Abrams M1 в Украину.

25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.

Тогда же Испания изменила свое решение о передаче Украине тяжелого вооружения для противодействия российской агрессии. В настоящее время Мадрид может отправить для ВСУ танки Leopard.

По данным издания Spiegel, Украина должна получить 80 танков от западных партнеров: два батальона Leopard могут находиться в ВСУ уже в конце марта.

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