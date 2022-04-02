США предоставляет Украине средства защиты от вероятных атак химическим оружием со стороны России

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Reuters.

Она заявила, что поставки предоставляются правительству Украины на фоне предупреждений США и других стран, что Россия может использовать такое оружие.

"Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США предоставляет правительству Украины спасательные средства и материалы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического или биологического оружия", - сказала она.

Напомним, США также отреагировали на взрывы в Белгороде.

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