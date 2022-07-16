США предоставит военную помощь Тайваню более чем на $100 млн

Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что закон США требует, чтобы Вашингтон предоставил Тайваню средства на самозащиту, и администрация президента Джо Байдена пообещала активизировать взаимодействие с островом.

Пока неизвестно, подписаны ли контракт или завершены переговоры. Однако Министерство обороны Тайваня заявило, что соглашение должно "вступить в силу" в течение месяца.

Тайвань запросил помощь, включая запасные и ремонтные части для танков и боевых машин, техническую и материально-техническую поддержку правительства США и подрядчиков.

Штаты поддерживают только неофициальные отношения с Тайбэем.

Напомним, в мае Байден заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.

В Китае заявили , что начнут войну, если Тайвань провозгласит независимость

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