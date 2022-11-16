США предоставит Украине самый большой пакет помощи с начала войны, - Мелинда Гарринг

Об этом заявила заместитель Директора Центра Евразии Атлантического Совета (США) Мелинда Гаринг во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Поддержка будет мощной, и большинство ожидает, что следующий пакет помощи, который поступит в Рождество, будет самым большим пакетом помощи, который видела Украина", - сказала она, комментируя промежуточные выборы в США.

Гаринг подчеркнула, что на выборах победили кандидаты, поддерживающие Украину.

"Многие из тех, о ком мы волновались, не были переизбраны. А вот те, кто поддерживает Украину, были переизбраны. Это основное", - сказала она.

"Руководство группы поддержки Украины было переизбрано. Так же и в палате представителей было переизбрано несколько основных лиц, красноречиво поддерживающих Украину", - отметила Мелинда Гарринг.

Также, добавила она, в Сенате победил глава Комитета по международным отношениям, который поддерживает Украину.

"Я знаю, что украинцы очень волновались, что победит большинство поклонников Трампа. И тогда будет изменение в поддержке Украины. Этого не произойдет. Поддержка будет мощной, и большинство ожидает, что следующий пакет помощи, который поступит в Рождество, будет крупнейшим пакетом помощи, что видела Украина", - резюмировала Мелинда Гаринг.