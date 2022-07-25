Об этом сообщает Государственный департамент США.

"Сегодня США передали Украине почти 500 тысяч доз вакцины против COVID-19. Мы гордимся тем, что поддерживаем украинский народ в его борьбе с этим вирусом", - говорится в сообщении.

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