США предоставит Украине около полумиллиона доз вакцины от COVID-19
Госдепартамент США объявил о предоставлении Украине партии вакцины от COVID-19
Об этом сообщает Государственный департамент США.
"Сегодня США передали Украине почти 500 тысяч доз вакцины против COVID-19. Мы гордимся тем, что поддерживаем украинский народ в его борьбе с этим вирусом", - говорится в сообщении.
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