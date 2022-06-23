США предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере $450 млн

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны США Джон Кирби.

"США анонсировала новый пакет помощи в размере 450 млн долларов как часть нашего обязательства в помощи Украине защитить свою демократию перед неспровоцированной агрессией России", - сказал Кирби.

По его словам, пакет помощи включает в себя высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), боеприпасы для вооружения, которое уже было отправлено в Украину и патрульные корабли, для защиты украинского побережья.

Он добавил, что на прошлой неделе Джо Байден общался с Владимиром Зеленским и президент США отметил, что Соединенные Штаты продолжат укреплять оборону и поддержку Украины.

23 июня министр обороны Украины сообщил , что американские системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.

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