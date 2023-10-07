США предоставит Украине новый пакет военной помощи на "сэкономленные" средства, – Reuters
На следующей неделе администрация США может объявить о пакете военной помощи Украине используя средства, которые появились у Пентагона благодаря многомиллиардной бухгалтерской ошибке – завышение стоимости ранее поставленного оружия
Об этом сообщает Reuters.
Пентагон располагает около $5,4 млрд, выявленными в июне, когда выяснилось , что стоимость вооружений, предоставленных Украине, завышена на $6,2 млрд из-за ошибки в бухгалтерском учете. Часть из этих средств уже использована.
Новый еще формируемый пакет может быть объявлен в среду в Брюсселе на 16-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Ожидается, что его стоимость составит около $200 млн.
Как отмечает Reuters, если Конгресс не утвердит бюджет на пополнение боеприпасов и оружия, а Пентагон не сможет перепрограммировать средства для продления корпоративных контрактов, то США, Украина и производители вооружений будут вынуждены предпринимать другие меры по пополнению запасов.
Отмечается, что перепрограммирование – инструмент для перемещения средств со счетов министерства обороны для удовлетворения неотложных потребностей – может быть использовано для закупки оружия у таких предприятий, как Lockheed Martin, производящий реактивные системы залпового огня, и General Dynamics выпускает артиллерийские снаряды калибра 155 мм. . Обе компании играют немаловажную роль для обеспечения оружием Украины.
- 1 октября о подготовке нового пакета помощи США для Украины заявлял советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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