США предоставит Украине новый пакет военной помощи на "сэкономленные" средства, – Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Пентагон располагает около $5,4 млрд, выявленными в июне, когда выяснилось , что стоимость вооружений, предоставленных Украине, завышена на $6,2 млрд из-за ошибки в бухгалтерском учете. Часть из этих средств уже использована.

Новый еще формируемый пакет может быть объявлен в среду в Брюсселе на 16-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Ожидается, что его стоимость составит около $200 млн.

Как отмечает Reuters, если Конгресс не утвердит бюджет на пополнение боеприпасов и оружия, а Пентагон не сможет перепрограммировать средства для продления корпоративных контрактов, то США, Украина и производители вооружений будут вынуждены предпринимать другие меры по пополнению запасов.

Отмечается, что перепрограммирование – инструмент для перемещения средств со счетов министерства обороны для удовлетворения неотложных потребностей – может быть использовано для закупки оружия у таких предприятий, как Lockheed Martin, производящий реактивные системы залпового огня, и General Dynamics выпускает артиллерийские снаряды калибра 155 мм. . Обе компании играют немаловажную роль для обеспечения оружием Украины.