США предоставит Украине новый пакет безопасности, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином
Об этом он написал в Twitter.
"Обсудили с другом Украины войну РФ против Украины, ужасные военные преступления, которые РФ совершает. Это нельзя допускать, и Россию-убийцу должен быть остановлен; Будущий пакет помощи в сфере безопасности увеличит возможности украинской армии для борьбы с агрессором", - написал Резников .
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