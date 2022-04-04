США предоставит Украине новый пакет безопасности, - Резников

Об этом он написал в Twitter.



"Обсудили с другом Украины войну РФ против Украины, ужасные военные преступления, которые РФ совершает. Это нельзя допускать, и Россию-убийцу должен быть остановлен; Будущий пакет помощи в сфере безопасности увеличит возможности украинской армии для борьбы с агрессором", - написал Резников .

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