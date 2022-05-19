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США предоставит Украине новую экстренную продовольственную помощь на сумму $215 млн

19 мая, 2022 четверг
00:42
Экономика

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительно 215 миллионов долларов в виде новой чрезвычайной продовольственной помощи.

Об этом пишет CNN.

"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем о еще 215 миллионах долларов новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше. Мы ожидаем, что наш Конгресс очень скоро утвердит примерно 5,5 миллиарда долларов дополнительного финансирования на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность", – сказал Блинкен.

По данным издания, Блинкен также сказал, что США выделят 500 миллионов долларов на увеличение производства в США удобрений. Это происходит из-за увеличения спроса на удобрения в странах, традиционно получавших их из России (РФ является крупнейшим в мире экспортером удобрений).

"Стоимость ведения бизнеса для таких жизненно важных организаций, как Всемирная продовольственная программа, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, ЮНИСЕФ и других, растет. Мы должны помочь им продолжать вести свой бизнес. В частности, страны со значительными запасами зерна и удобрений, а также с финансовыми ресурсами должны активизироваться и делать это быстро",- добавил Энтони Блинкен.

  • Глава МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили новую оборонную помощь Украине и экспорт украинского зерна.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что руководство РФ имело желание уничтожить Украину и разделить Североатлантический Альянс.
  • Посольство США в Киеве планирует возобновить работу в ближайшее время. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

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