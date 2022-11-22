США предоставит Украине дополнительные $4,5 млрд на зарплаты медикам и учителям
США предоставит Украине дополнительно $4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки, которые будут направлены на зарплаты представителям медицинской и образовательной сфер
Об этом говорится в заявлении министерства финансов США Джанет Йеллен.
"Сегодня Соединенные Штаты продолжили отстаивать свою непреклонную приверженность Украине, мобилизовав дополнительные 4,5 миллиарда долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки", - говорится в заявлении.
Средства поступят уже в ближайшие недели, Кабмин распределит их на заработную плату работникам больниц и педагогам.
"В сочетании с нашей безопасной помощью и безграничной храбростью украинского народа эти средства являются критически важным инструментом в противостоянии Украины неспровоцированному вторжению Путина", - заявили в Минфине США.
Эти выплаты доведут общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США до 13 миллиардов долларов, все в виде грантов.
"В дополнение к оказанию экономической поддержки Министерство финансов и правительство США будут продолжать использовать все наши инструменты, включая нашу историческую коалицию санкций, чтобы ослабить военную машину Путина", - заявила Еллен.
- 19 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с новоназначенным Канцлером казначейства Соединенного Королевства Джереми Гантом в Лондоне отметил необходимость дополнительного финансирования госбюджета в следующем году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 39.97Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное