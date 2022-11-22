США предоставит Украине дополнительные $4,5 млрд на зарплаты медикам и учителям

Об этом говорится в заявлении министерства финансов США Джанет Йеллен.

"Сегодня Соединенные Штаты продолжили отстаивать свою непреклонную приверженность Украине, мобилизовав дополнительные 4,5 миллиарда долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки", - говорится в заявлении.

Средства поступят уже в ближайшие недели, Кабмин распределит их на заработную плату работникам больниц и педагогам.

"В сочетании с нашей безопасной помощью и безграничной храбростью украинского народа эти средства являются критически важным инструментом в противостоянии Украины неспровоцированному вторжению Путина", - заявили в Минфине США.

Эти выплаты доведут общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США до 13 миллиардов долларов, все в виде грантов.

"В дополнение к оказанию экономической поддержки Министерство финансов и правительство США будут продолжать использовать все наши инструменты, включая нашу историческую коалицию санкций, чтобы ослабить военную машину Путина", - заявила Еллен.

19 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с новоназначенным Канцлером казначейства Соединенного Королевства Джереми Гантом в Лондоне отметил необходимость дополнительного финансирования госбюджета в следующем году.

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