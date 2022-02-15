США предоставит Украине до $1 млрд кредитных гарантий
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине до $1 млрд кредитных гарантий для поддержки украинской экономики на фоне российской угрозы
Об этом пишет Reuters.
Финансовую помощь окажут, чтобы помочь экомиции Украины на фоне наращивания войск РФ у украинских границ.
"Это предложение укрепит способность Украины обеспечить экономическую стабильность, рост и процветание для своего народа в условиях дестабилизирующего поведения России", - отметил Энтони Блинкен.
Он отметил, что поддержке экономики также будет способствовать крепкое партнерство между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми органами и странами G7.
- Напомним, ранее сообщалось, что США предоставит Украине макрофинансовую помощь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.75
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.64
- Актуальное
- Важное