США предоставит Украине до $1 млрд кредитных гарантий

Об этом пишет Reuters.



Финансовую помощь окажут, чтобы помочь экомиции Украины на фоне наращивания войск РФ у украинских границ.



"Это предложение укрепит способность Украины обеспечить экономическую стабильность, рост и процветание для своего народа в условиях дестабилизирующего поведения России", - отметил Энтони Блинкен.



Он отметил, что поддержке экономики также будет способствовать крепкое партнерство между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми органами и странами G7.

Напомним, ранее сообщалось, что США предоставит Украине макрофинансовую помощь.

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