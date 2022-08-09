США предоставит Украине $89 млн на разминирование

Об этом сообщает Reuters.

За эти средства в течение года Украина за средства США сможет оснастить 100 групп по обезвреживанию боеприпасов, — говорится в сообщении.

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9 августа стало известно, что Молдова подготовила саперов и готова направить в Украину для разминирования территорий.

В конце июля Словения заявила, что поможет разминировать Украину.

24 июня пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий предположил, что для разминирования территорий Украины понадобится около 10 лет.