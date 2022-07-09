США предоставит Украине $360 млн гуманитарной помощи, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам министерской встречи "Группы двадцати" в субботу объявил о выделении Украине 360 миллионов долларов гуманитарной помощи
Об этом сообщает Agence France-Presse.
Он уточнил, что речь пойдет о поддержке в виде пищи, питьевой воды, денежной помощи, экстренной медицинской помощи и приютов, а также координации с гуманитарными организациями.
При этом Блинкен не сказал, когда именно будет оказана гуманитарная помощь.
Ранее стало известно, что министерская встреча "Группы двадцати" на этот раз завершилась без одобрения совместного коммюнике и совместного фото.
- 9 июля в Пентагоне сообщили, что новый пакет американской военной помощи на $400 млн для Украины содержит боеприпасы высокой точности и повышенной дальнобойности. раньше. Речь идет о гаубице M777.
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