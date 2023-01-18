США предоставит Украине $125 млн на восстановление энергосети после ударов РФ
США помогут Украине отремонтировать энергосеть после ударов России В частности, предоставит 125 миллионов долларов на электрические детали и другие материалы для восстановления
Об этом сообщает АР со ссылкой на заявление главы Международной помощи развития США (USAID) Саманту Пауэр.
Саманта Пауэр объявила о финансировании во время встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской.
Агентство США по международному развитию планирует использовать $125 млн для закупки резервной электроэнергии для систем водоснабжения и теплоснабжения Киева. За эти средства пополнят запасы газовых турбин, трансформаторов и другого необходимого энергооборудования.
Сообщается, что деньги поступают из дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.
С октября армия РФ усилила удары по электрической и критической инфраструктуре Украины.
Ранее USAID доставили 1 415 генераторов для обеспечения отопления и освещения в школах, больницах и других местах по всей Украине. Также Агентство США инвестировало 55 миллионов долларов в украинскую инфраструктуру теплоснабжения.
- Министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с заместителем государственного секретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайеттом: он анонсировал небывалую финансовую поддержку для энергосектора Украины в 2023 году.
- Ранним утром 14 января жители столицы слышали звуки взрывов. В Киевской ОВА сообщили, что причиной стало возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры области.
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