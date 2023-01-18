Об этом сообщает АР со ссылкой на заявление главы Международной помощи развития США (USAID) Саманту Пауэр.

Саманта Пауэр объявила о финансировании во время встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Агентство США по международному развитию планирует использовать $125 млн для закупки резервной электроэнергии для систем водоснабжения и теплоснабжения Киева. За эти средства пополнят запасы газовых турбин, трансформаторов и другого необходимого энергооборудования.

Сообщается, что деньги поступают из дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.

С октября армия РФ усилила удары по электрической и критической инфраструктуре Украины.

Ранее USAID доставили 1 415 генераторов для обеспечения отопления и освещения в школах, больницах и других местах по всей Украине. Также Агентство США инвестировало 55 миллионов долларов в украинскую инфраструктуру теплоснабжения.

Министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с заместителем государственного секретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайеттом: он анонсировал небывалую финансовую поддержку для энергосектора Украины в 2023 году.

Ранним утром 14 января жители столицы слышали звуки взрывов. В Киевской ОВА сообщили, что причиной стало возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры области.