США предоставит $500 млн для финансовой поддержки Украины
США внесли вклад в Фонд кризисного реагирования ЕБРР в размере 500 миллионов долларов
Об этом сообщает Europeng Bank.
Финансирование поступает в форме грантов в поддержку инвестиций. Это знаменует собой важную веху в усилиях Банка по сбору средств, мобилизовавших сейчас около 1 миллиарда евро для Украины и пострадавших стран.
В этот новый вклад донорское финансирование составило более 153 миллионов евро.
Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сказала: "Это чрезвычайно щедрый вклад, и мы унижены доверием, которое Соединенные Штаты, наш единственный крупнейший акционер, выразили нам. Соглашение о взносах, которое мы подписываем сегодня между США и ЕБРР, пришло именно в нужное время". Мы начнем разворачивать его в Украине и в соседних странах, как только сможем».
ЕБРР инвестировал 650 миллионов евро в ответ на войну в Украине и планирует использовать 1 миллиард евро до конца года.
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