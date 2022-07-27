США предоставит $500 млн для финансовой поддержки Украины

Об этом сообщает Europeng Bank.

Финансирование поступает в форме грантов в поддержку инвестиций. Это знаменует собой важную веху в усилиях Банка по сбору средств, мобилизовавших сейчас около 1 миллиарда евро для Украины и пострадавших стран.

В этот новый вклад донорское финансирование составило более 153 миллионов евро.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сказала: "Это чрезвычайно щедрый вклад, и мы унижены доверием, которое Соединенные Штаты, наш единственный крупнейший акционер, выразили нам. Соглашение о взносах, которое мы подписываем сегодня между США и ЕБРР, пришло именно в нужное время". Мы начнем разворачивать его в Украине и в соседних странах, как только сможем».

ЕБРР инвестировал 650 миллионов евро в ответ на войну в Украине и планирует использовать 1 миллиард евро до конца года.

Соединенные Штаты выделят $100 млн на обучение украинских пилотов.

26 июля Пентагон обнародовал полное содержание нового пакета помощи Украине с HIMARS и дронами Phoenix Ghost.

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