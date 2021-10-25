США предоставили Украине холодовое оборудование для хранения COVID-вакцин на $ 2,8 млн
Правительство США предоставили Украине холодовое оборудование для транспортировки и временного хранения COVID-вакцин на сумму $ 2,8 млн
Об этом сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ.
Согласно сообщению, Министерство охраны здоровья (МОЗ) в партнерстве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке США на национальном уровне начинает обновление холодового оборудования для транспортировки и временного хранения вакцин.
"Для удовлетворения насущных потребностей $ 2,8 млн, предоставленных USAID, будут направлены ЮНИСЕФ на закупку преквалифицированных ВОЗ оборудования пассивного охлаждения для безопасного и эффективного транспортирования и временного хранения вакцин на базе учреждений первичной медицинской помощи и при их использовании мобильными бригадами", - говорится в сообщении .
Отмечается, что оборудование получат 3100 пунктов прививок, 1034 из которых работают на базе учреждений первичной медицинской помощи, и 800 мобильных бригад. Оборудование включает 5643 термоконтейнеры, 8100 термосумок, 197730 хладоэлементами, а также 27 486 устройств температурного мониторинга.
В пресс-служба добавили, что в дальнейшем это оборудование можно будет использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.
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