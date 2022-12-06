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США предоставили Украине более 900 тыс. 155-мм снарядов, - SIPRI

6 декабря, 2022 вторник
05:33
война с Россией На фото военнослужащий и гаубица М109А3

Для пополнения этих американских запасов при нынешних темпах производства потребуется 5-6 лет

Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира SIPRI по 100 крупнейших производителей оружия за 2021 год, пишет Укринформ

"Вторжение России в Украину в феврале 2022 года повлекло за собой всплеск спроса на оружие в Европе и США. С начала войны западные страны поставляют Украине военную технику и оказывают финансовую помощь. Однако, поскольку война продолжается, запасы становятся все меньше", - говорится в отчете.

Аналитики SIPRI напоминают, что координацию усилий по наращиванию производства и пополнению запасов вооружений осуществляет Контактная группа по обороне Украины – возглавляемая США группа, в которую входят более 50 стран и организаций, которые обязались оказать помощь Украине.

Так, по состоянию на конец октября 2022 г. правительство США заключило несколько контрактов с компаниями ОПК для пополнения американских запасов вооружений. Среди них – заказ компании Raytheon Technologies на ракетные комплексы Stinger на сумму 624 млн долл.; заказ совместному предприятию Lockheed Martin и Raytheon Technologies на противотанковые ракеты Javelin на сумму 663 млн долл.; заказ компании Lockheed Martin на реактивные системы залпового огня HIMARS на сумму 95 млн. дол.

"Однако наращивание объемов производства вооружений требует времени, и может пройти несколько лет, прежде чем оружейные компании смогут приспособиться к новому спросу, созданному войной в Украине, примером чего является заказ США на противотанковые ракеты Javelin. К концу октября 2022 года США поставили Украине 8500 ракет Javelin, что эквивалентно четырем годам производства", - говорится в отчете.

Отмечается, что, учитывая это совместное предприятие Javelin, созданное компаниями Lockheed Martin и Raytheon Technologies, планирует увеличить текущий объем производства с 2100 ракет в год до почти 4000 ракет в год, но удвоение темпов производства может занять два года.

Еще одной из ключевых потребностей Украины есть артиллерийские снаряды для 155-миллиметровых гаубиц.

"По состоянию на конец октября 2022 года США поставили в Украину более 900 тыс. стандартных и 4 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов. При нынешних темпах производства (14 400 снарядов в месяц) для пополнения американских запасов до прежних уровней понадобится пять шесть лет", - сообщили аналитики SIPRI.

Учитывая это, США имеют планы совместно с производителями по "увеличению темпов производства до 36 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, которые должны быть реализованы в течение следующих трех лет".

Как отмечается в отчете, производители оружия в Европе также ожидают существенного увеличения спроса на военную технику из-за войны. К примеру, компания Rheinmetall ожидает, что поступление заказов для ее оборонного подразделения вырастет на 100-150% в период с 2021 по 2022 год, а в 2023 году – еще на 30-40%. Этот прогноз основывается на необходимости пополнения запасов бронетехники, отправленной в Украину, а также планах Германии по увеличению военных расходов. Также шведский производитель вооружений Saab прогнозирует увеличение объемов заказов на фоне прогнозируемого роста мировых военных расходов.

В целом совокупный объем продаж вооружений крупнейших мировых компаний, производящих вооружение и оказывающих военные услуги, в 2021 году составил 592 млрд долл., что почти на 2% больше, чем в 2020 году.

  • Напомним, Украина в скором времени получит новый пакет помощи от стран НАТО, в который входят средства энергообеспечения, тяжелая артиллерия и бронемашины.

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США
оружие для Украины
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