США предоставили Украине 3D-принтеры для печати запчастей к технике на поле боя

Об этом сообщил помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант, передает "Голос Америки".

"Наконец-то в прошлом месяце мы доставили им, в Украину, эти промышленные 3D-принтеры, и на прошлой неделе завершилось их обучение по работе с этим принтером", - сообщил чиновник во время выступления в Центре за новую американскую безопасность.

По его словам, обучение по пользованию этими принтерами украинцы завершили на прошлой неделе.

"Речь идет о принтере размером с грузовик, обучение на котором закончили украинцы, и на нем они могут печатать все свои части", - говорит чиновник.

По его словам, появление этих принтеров "совсем меняет дело", ведь они ускоряют процесс и открывают новые возможности.

В Пентагоне также сообщили, что после начала российского вторжения украинцы стали самостоятельно печатать 3D запчасти. ЛаПланте намекнул, что у них не было соответствующих разрешений, но страны союзники помогли Украине в этой ситуации.

"Мы навели с этим порядок вместе с другими странами. Теперь они имеют все пакеты технических данных", - подчеркнул ЛаПланте.