США предоставили Украине 3D-принтеры для печати запчастей к технике на поле боя
Украина получила от США 3D принтеры промышленного уровня, способные печатать запчасти к технике на поле боя
Об этом сообщил помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант, передает "Голос Америки".
"Наконец-то в прошлом месяце мы доставили им, в Украину, эти промышленные 3D-принтеры, и на прошлой неделе завершилось их обучение по работе с этим принтером", - сообщил чиновник во время выступления в Центре за новую американскую безопасность.
По его словам, обучение по пользованию этими принтерами украинцы завершили на прошлой неделе.
"Речь идет о принтере размером с грузовик, обучение на котором закончили украинцы, и на нем они могут печатать все свои части", - говорит чиновник.
По его словам, появление этих принтеров "совсем меняет дело", ведь они ускоряют процесс и открывают новые возможности.
В Пентагоне также сообщили, что после начала российского вторжения украинцы стали самостоятельно печатать 3D запчасти. ЛаПланте намекнул, что у них не было соответствующих разрешений, но страны союзники помогли Украине в этой ситуации.
"Мы навели с этим порядок вместе с другими странами. Теперь они имеют все пакеты технических данных", - подчеркнул ЛаПланте.
- 15 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил , что США планируют в ближайшее время передать Украине более 10 танков Abrams. Экипажи, управляющие боевыми машинами, уже проходят обучение.
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