США предоставили разъяснения санкций против России в гуманитарной и продовольственной сфере
Министерство финансов США в пятницу опубликовало генеральные лицензии, согласно которым разрешается торговля с Россией отдельными категориями товаров
Об этом сообщает "Европейская правда".
В частности, США сняли санкции по торговле российскими продуктами питания, семенами, удобрениями, репродуктивным материалом для выращивания животных, лекарствами и медицинским оборудованием.
Также американский Минфин уточнил область применения санкций в отношении России в сфере телекоммуникаций и интернет-технологий, а также финансовых услуг.
Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.
"США не вводили санкций по производству, изготовлению, продаже или транспортировке сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудованию и лекарствам, связанным с Россией", – говорится в сообщении.
Отдельной генеральной лицензией США разрешили до 16 декабря совершать транзакции с группой компаний SEFE Securing Energy for Europe GmbH – бывшей дочерней компании российского "Газпрома" Gazprom Germania GmbH. Группа компаний с апреля находится в ведении регулятора Германии, а в июле федеральное правительство Германии приняло закон, разрешающий правительству приобрести долю в группе.
Кроме того, из санкционного перечня была исключена казахстанская "дочка" российского "Альфа-Банка", которая вместе с совладельцем, российским олигархом Михаилом Фридманом находится под санкциями ЕС и США.
- Напомним, седьмой пакет санкций ЕС против России может быть одобрен уже на следующей неделе.
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