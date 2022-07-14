США предоставили разъяснения санкций против России в гуманитарной и продовольственной сфере

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, США сняли санкции по торговле российскими продуктами питания, семенами, удобрениями, репродуктивным материалом для выращивания животных, лекарствами и медицинским оборудованием.

Также американский Минфин уточнил область применения санкций в отношении России в сфере телекоммуникаций и интернет-технологий, а также финансовых услуг.

Ведомство подчеркнуло, что не запрещало России экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.

"США не вводили санкций по производству, изготовлению, продаже или транспортировке сельскохозяйственных товаров (в том числе и удобрений), сельхозоборудованию и лекарствам, связанным с Россией", – говорится в сообщении.

Отдельной генеральной лицензией США разрешили до 16 декабря совершать транзакции с группой компаний SEFE Securing Energy for Europe GmbH – бывшей дочерней компании российского "Газпрома" Gazprom Germania GmbH. Группа компаний с апреля находится в ведении регулятора Германии, а в июле федеральное правительство Германии приняло закон, разрешающий правительству приобрести долю в группе.

Кроме того, из санкционного перечня была исключена казахстанская "дочка" российского "Альфа-Банка", которая вместе с совладельцем, российским олигархом Михаилом Фридманом находится под санкциями ЕС и США.

Напомним, седьмой пакет санкций ЕС против России может быть одобрен уже на следующей неделе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb