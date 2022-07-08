США предоставили ГСЧС 200 бензорезов стоимостью в $244 тысячи

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что агентство США по международному развитию USAID Ukraine бесплатно предоставило подразделениям ГСЧС 200 бензориз для проведения аварийно-спасательных работ. Общая стоимость инструментария составляет $244 тысяч.

Как сообщает ГСЧС, помощь поступила в рамках реализации внедряемого USAID проекта "Повышение эффективности работы и подотчетности органов местного самоуправления" (ГОВЕРЛА), который внедряется USAID.

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