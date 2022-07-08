США предоставили ГСЧС 200 бензорезов стоимостью в $244 тысячи
В рамках сотрудничества с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям партнеры из Соединенных Штатов предоставили Украине 200 бензинов
Об этом сообщает ГСЧС.
Отмечается, что агентство США по международному развитию USAID Ukraine бесплатно предоставило подразделениям ГСЧС 200 бензориз для проведения аварийно-спасательных работ. Общая стоимость инструментария составляет $244 тысяч.
Как сообщает ГСЧС, помощь поступила в рамках реализации внедряемого USAID проекта "Повышение эффективности работы и подотчетности органов местного самоуправления" (ГОВЕРЛА), который внедряется USAID.
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