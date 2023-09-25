США предоставили $2 млрд кредита на модернизацию армии Польши

Об этом информирует пресс-служба.

"Сегодня Соединенные Штаты с гордостью объявляют о подписании знакового соглашения о прямом кредите иностранного военного финансирования (FMF) на сумму 2 миллиарда долларов для поддержки оборонной модернизации Польши", - говорится в заявлении.

Госдеп сообщает, что Польша является надежным союзником США и ее безопасность важна для коллективной обороны восточного фланга НАТО. Страна стремится к укреплению региональной безопасности и привлекает инвестиции в свою оборону.

Польша планирует значительно расширить свои вооруженные силы; отказалась от своей устаревшей военной техники российского происхождения в пользу амбициозной многолетней многомиллиардной программы модернизации обороны; заключила с Соединенными Штатами Америки Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA); принимает войска союзников и США, в том числе группу НАТО под руководством США и штаб V корпуса США (передовые); и активно участвует в миссиях НАТО в регионе", - отмечают в департаменте.

Правительство США предоставляет до 60 миллионов долларов покрытие этого займа, полученного Польшей для срочной модернизации своей обороны с помощью закупки оборонных продуктов и услуг в США.

"Кредитные поступления будут способствовать дальнейшему продвижению усилий Польши в военной модернизации в широком спектре возможностей, существенно способствуя укреплению обороны и сдерживанию восточного фланга НАТО".