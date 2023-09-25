США предоставили $2 млрд кредита на модернизацию армии Польши
Государственный департамент США объявил о предоставлении Польше кредита на сумму 2 миллиарда долларов для повышения ее оборонной способности
Об этом информирует пресс-служба.
"Сегодня Соединенные Штаты с гордостью объявляют о подписании знакового соглашения о прямом кредите иностранного военного финансирования (FMF) на сумму 2 миллиарда долларов для поддержки оборонной модернизации Польши", - говорится в заявлении.
Госдеп сообщает, что Польша является надежным союзником США и ее безопасность важна для коллективной обороны восточного фланга НАТО. Страна стремится к укреплению региональной безопасности и привлекает инвестиции в свою оборону.
Польша планирует значительно расширить свои вооруженные силы; отказалась от своей устаревшей военной техники российского происхождения в пользу амбициозной многолетней многомиллиардной программы модернизации обороны; заключила с Соединенными Штатами Америки Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA); принимает войска союзников и США, в том числе группу НАТО под руководством США и штаб V корпуса США (передовые); и активно участвует в миссиях НАТО в регионе", - отмечают в департаменте.
Правительство США предоставляет до 60 миллионов долларов покрытие этого займа, полученного Польшей для срочной модернизации своей обороны с помощью закупки оборонных продуктов и услуг в США.
"Кредитные поступления будут способствовать дальнейшему продвижению усилий Польши в военной модернизации в широком спектре возможностей, существенно способствуя укреплению обороны и сдерживанию восточного фланга НАТО".
- На фоне запрета на импорт агропродукции из Украины произошло обострение отношений с Польшей.
- Премьер Моравецкий заявил, что Польша больше не передает оружие для Украины. Анджей Дуда отреагировал на эти слова и сказал, что они были интерпретированы наихудшим образом и вырваны из контекста.
- Впоследствии президент Польши заявил, что его страна продолжит поставлять Украине военную помощь, однако речь идет только о старой военной технике, которая будет замещаться за счет закупки новой. По его словам, не может быть и речи о отправке любой новой техники, которую сейчас закупает Польша, например гаубицы K2 или танки K9. Президент заявил, что эта техника должна служить усилению польской армии.
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