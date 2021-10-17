США предложили Турции закупить истребители F-16 - Эрдоган

Об этом сообщает DW .

По словам Эрдогана, на приобретение F-16 планируют направить $1,4 млрд, которые Турция перечислила для запланированной ранее закупки истребителей F-35.

Сначала Анкара хотела приобрести 100 новых истребителей F-35. Но США аннулировали соглашение на их поставку из-за того, что Турция, несмотря на членство в НАТО, приобрела в России системы противоракетной обороны C-400.

Напомним, в апреле 2021 Вашингтон ввел санкции против государственной оборонной структуры Турции.

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