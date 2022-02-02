США предложили РФ соглашения о разоружении в обмен на деэскалацию агрессии в отношении Украины, - El País
В ответ на требования "гарантий безопасности" Кремля США отказались закрыть двери для вступления Украины в НАТО, но готовы обсудить соглашения о разоружении и мерах доверия при деэскалации на границах нашего государства
Об этом говорится в полном тексте письменного ответа США, опубликованном изданием El País .
США подчеркнули, что прогресс грядущих переговоров будет зависеть от деэскалации РФ на украинских границах. Вашингтон также требует от России вывода войск из Украины, Грузии и Молдовы и прекращения агрессивной ядерной риторики.
В документе США отказались закрывать двери в НАТО для Украины.
Вашингтон заявил о готовности начать диалог с Москвой по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности, а также обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.
США подчеркнули, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.
Вашингтон готов рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе и обсудить с Россией угрозы в киберпространстве и космосе.
США также предложили России самостоятельно проверить отсутствие наступательных крылатых ракет "Томагавк" на базах противоракетной обороны НАТО в Румынии и Польше.
НАТО подчеркнули, что со времен Холодной войны уже более 30 лет пытаются строить партнерские отношения с РФ, но Кремль разрушил доверие и создал угрозу фундаментальным принципам евроатлантической безопасности.
США предлагают проводить обсуждения этих соглашений на разных площадках, таких как ОБСЕ, Диалог по стратегической стабильности между США и РФ и Советом НАТО-Россия.
- Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 США отказались предоставлять России "гарантии безопасности" о нерасширении НАТО на восток.
- 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Вашингтон предоставил ответ России на "гарантии безопасности" и обнародовать его не планируют.
- Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в ответах США нет "положительной" реакции на вопрос о недопустимости расширения НАТО на восток, а также пообещал, что содержание документа вскоре будет обнародовано.
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