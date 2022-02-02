США предложили РФ соглашения о разоружении в обмен на деэскалацию агрессии в отношении Украины, - El País

Об этом говорится в полном тексте письменного ответа США, опубликованном изданием El País .



США подчеркнули, что прогресс грядущих переговоров будет зависеть от деэскалации РФ на украинских границах. Вашингтон также требует от России вывода войск из Украины, Грузии и Молдовы и прекращения агрессивной ядерной риторики.



В документе США отказались закрывать двери в НАТО для Украины.



Вашингтон заявил о готовности начать диалог с Москвой по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности, а также обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.



США подчеркнули, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.



Вашингтон готов рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе и обсудить с Россией угрозы в киберпространстве и космосе.



США также предложили России самостоятельно проверить отсутствие наступательных крылатых ракет "Томагавк" на базах противоракетной обороны НАТО в Румынии и Польше.



НАТО подчеркнули, что со времен Холодной войны уже более 30 лет пытаются строить партнерские отношения с РФ, но Кремль разрушил доверие и создал угрозу фундаментальным принципам евроатлантической безопасности.



США предлагают проводить обсуждения этих соглашений на разных площадках, таких как ОБСЕ, Диалог по стратегической стабильности между США и РФ и Советом НАТО-Россия.

Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 США отказались предоставлять России "гарантии безопасности" о нерасширении НАТО на восток.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Вашингтон предоставил ответ России на "гарантии безопасности" и обнародовать его не планируют.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в ответах США нет "положительной" реакции на вопрос о недопустимости расширения НАТО на восток, а также пообещал, что содержание документа вскоре будет обнародовано.