США предложили РФ самостоятельно проверить на базах НАТО наличие наступательных ракет

Об этом заявила Администрация США, передает Bloomberg .



Такое предложение Штаты выдвинули, чтобы развеять опасения РФ, что наступательные ракеты могут применить для нанесения удара по России. Договоренности будут достигаться только после обсуждения этого вопроса с союзниками, прежде всего с Румынией и Польшей. Также это предполагает проверку Западом баз РФ.



Предложение имеет целью достижение взаимопонимания с Россией о снижении напряжения вокруг Украины.



Президент РФ Владимир Путин 1 февраля заявил, что польская и румынская базы НАТО угрожают России.



"Теперь пусковые установки противоракетной обороны есть в Румынии и скоро будут в Польше. А там стоят установки Mk 41, на которые можно устанавливать "Томагавки" - это уже не противоракеты, а ударные системы, которые будут покрывать нашу территорию на тысячи километров. Разве это не угроза для нас?", – отметил он.



НАТО отметило, что находящиеся в Польше и Румынии установки "Иджис" выполняют оборонную функцию и имеют целью обезвреживание баллистических ракет, запущенных из Ирана. Эти ракеты не могут нести боеголовки, их применяют для уничтожения баллистических ракет вне атмосферы, поэтому установки не имеют технической возможности сбивать ракеты дальнего радиуса из РФ.



По словам румынской стороны, российские официальные лица могут проверить ее базу, если выполнят со стороны РФ соответствующее требование. Польша также может допустить Россию для инспекции, если РФ разрешит провести проверку в Калининградской области, граничащую с польской границей. Однако неизвестно, даст ли Россия согласие на инспекцию своих ракетных объектов.



США вместе с союзниками из НАТО определили несколько направлений сотрудничества, в том числе контроль над вооружением и более сильную прозрачность военных учений, однако не будут выполнять требования РФ о нерасширении НАТО и прекращении его присутствия на Востоке Европы.



Россия еще не отреагировала на предложения Штатов.

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