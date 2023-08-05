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США предлагают углубить сотрудничество со странами Тихоокеанского региона, чтобы противостоять Китаю

5 августа, 2023 суббота
07:21
Мир

Сенаторы Соединенных Штатов Америки выражают инициативу по укреплению сотрудничества со странами Тихоокеанского региона с целью противодействия влиянию и шпионажу Китая

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что двухпартийная группа американских сенаторов предложила законодательный акт в поддержку создания советов национальной безопасности в тихоокеанских островных государствах со стратегическим значением, где расположены ключевые военные объекты США и угрожает шпионаж и принуждение со стороны Китая.

Положения содержатся в широкомасштабном Законе о разрешении на национальную оборону, принятом сенатом США в июле 2023 года. Однако еще предстоит сделать несколько шагов для того, чтобы закон позволил улучшить координацию между учреждением безопасности США и Палау, Маршалловыми Островами и Микронезией.

Малонаселенные страны, чьи территории охватывают огромные территории Тихого океана, имеют отношения с Соединенными Штатами, которые регулируются так называемыми Договорами о свободной ассоциации (COFA). Согласно им, Вашингтон сохраняет ответственность за оборону этих государств и оказывает экономическую помощь, получая эксклюзивный доступ к стратегическим участкам океана.

Сенатор Джони Эрнст, соавтор предложенного закона, подчеркнула вызов, который создает Китай, отметив усиление связей Пекина с Соломоновыми Островами и вторжение китайскими судами в воды Палау.

"В настоящее время существует ограниченная координация между США и странами COFA для противодействия злонамеренному влиянию Китая, ограничение покупки Китаем земли вокруг американских объектов на островах или предотвращение проникновения Китая и контроля за деятельностью США в островных государствах", - сказала она.

По словам Эрнст, стратегическое расположение этих островов является неотъемлемой частью национальной безопасности Штатов, но отсутствие прямых каналов безопасности между странами создает риск.

Помощник Эрнст сказал, что Палау уже создал совет национальной безопасности, а другие страны COFA активно рассматривают этот вопрос. Он отметил, что США имеют значительные военные объекты на островах, включая высокомощный радар на Палау и свой главный полигон для испытаний ракет большой дальности. Маршалловы острова.

По его словам, советы будут состоять из членов соответствующих государств COFA и будут использовать коммуникационное оборудование, утвержденное Пентагоном, чтобы предотвратить китайский шпионаж и позволить обмениваться разведданными.

Законодатели США отмечают, что кроме борьбы с китайским шпионажем советы обеспечат лучшую координацию в таких сферах, как безопасность на море и противодействие незаконному рыболовству.

  • Также 5 августа сообщалось, что президент США Джо Байден в начале следующей недели подпишет указ о проверке и ограничении исходных инвестиций в "чувствительные технологии" Китая.
Китай
политика
США
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