США предлагают $15 млн вознаграждения за информацию о российских хакерах-вымогателях

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Вознаграждение разделено на две части: 10 миллионов долларов за идентификацию или информацию о местонахождении лидеров группы и 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать любого, кто в сговоре со злоумышленниками.

По подсчетам ФБР, более 1000 жертв этой преступной группировки заплатили вымогателям более 150 миллионов долларов. В прошлом году в ФБР заявляли, что хакеры ответственны за нанесение ударов по 16 медицинским сетям и сетям быстрого реагирования в США.

Впоследствии, в феврале 2022 года Conti пообещали атаковать врагов Кремля, если они ответят на вторжение России в Украину.

Российские хакеры атакуют сайты государственных учреждений, компаний и местных властей.

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