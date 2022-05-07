США предлагают $15 млн вознаграждения за информацию о российских хакерах-вымогателях
Соединенные Штаты обещают вознаграждение в 15 миллионов долларов за информацию и помощь в аресте причастных к российской группе хакеров-вымогателей Conti, обвиняемых в кибер-требованиях по всему миру
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.
Вознаграждение разделено на две части: 10 миллионов долларов за идентификацию или информацию о местонахождении лидеров группы и 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать любого, кто в сговоре со злоумышленниками.
По подсчетам ФБР, более 1000 жертв этой преступной группировки заплатили вымогателям более 150 миллионов долларов. В прошлом году в ФБР заявляли, что хакеры ответственны за нанесение ударов по 16 медицинским сетям и сетям быстрого реагирования в США.
Впоследствии, в феврале 2022 года Conti пообещали атаковать врагов Кремля, если они ответят на вторжение России в Украину.
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Российские хакеры атакуют сайты государственных учреждений, компаний и местных властей.
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