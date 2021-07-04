США празднуют День независимости

Президент Владимир Зеленский уже поздравил США с праздником и поблагодарил за поддержку суверенитета Украины, передает Еспресо.TV .



"Искренне поздравляю Джозефа Байдена и американский народ с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен США за неизменную поддержку суверенитета Украины", - написал Зеленский английском языке в твиттере .





Ровно 245 лет назад представители тринадцати колоний Великобритании на территории Северной Америки приняли документ, провозглашал новое государство.



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