США позволят двум европейским компаниям поставлять нефть из Венесуэлы, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Eni и Repsol смогут начать отгрузку венесуэльской нефти уже в следующем месяце. Это должно помочь Европе компенсировать российские энергоресурсы.

Ожидается, что объемы нефти Eni и Repsol невелики, и влияние на мировые цены на нефть будет умеренным. Но зеленый свет Вашингтона на возобновление давно замороженных потоков нефти Венесуэлы в Европу может дать символический импульс президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Администрация президента США Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить зависимость от России и перенаправить часть грузов Венесуэлы из Китая.

Напомним, ЕС официально одобрил шестой пакет санкций против РФ. В него входят отключение от SWIFT трех российских банков, запрет на вещание некоторых российских телеканалов и нефтяное эмбарго .

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