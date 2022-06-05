США позволят двум европейским компаниям поставлять нефть из Венесуэлы, - Reuters
Итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA могут начать отгрузку венесуэльской нефти в Европу уже в следующем месяце
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Eni и Repsol смогут начать отгрузку венесуэльской нефти уже в следующем месяце. Это должно помочь Европе компенсировать российские энергоресурсы.
Ожидается, что объемы нефти Eni и Repsol невелики, и влияние на мировые цены на нефть будет умеренным. Но зеленый свет Вашингтона на возобновление давно замороженных потоков нефти Венесуэлы в Европу может дать символический импульс президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Администрация президента США Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить зависимость от России и перенаправить часть грузов Венесуэлы из Китая.
- Напомним, ЕС официально одобрил шестой пакет санкций против РФ. В него входят отключение от SWIFT трех российских банков, запрет на вещание некоторых российских телеканалов и нефтяное эмбарго .
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