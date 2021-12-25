США позволили Путину все, только не масштабное вторжение в Украину, – Пионтковский
Соединенные Штаты Америки разрешили президенту страны-агрессора России Владимиру Путину все за исключением масштабного вторжения в Украину
Такое мнение высказал политолог Андрей Пионтковский в программе Студия Запад с Антином Борковским на Еспресо.TV.
“Понятно, к чему президент страны-агрессора России Владимир Путин готовится. Его военные, тот же начальник Генштаба Валерий Герасимов, объяснили, что масштабное вторжение в Украину – это катастрофа для России. Прежде всего, что сопротивление украинского и общества будет яростным, потери российских военнослужащих будут неприемлемы для российского общества. К тому же формально американцы объявляли санкции. Так этот же подлец, советник президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, подсказал Путину, что "так мы введем адские санкции и будем осуществлять поставки оружия после того, как будет осуществлено масштабное вторжение в Украину, а пока поставки замораживаем". И на следующий день удалили статью о выделении 100 миллионов из оборонного бюджета на поставки вооружения. То есть Путину подсказали: ты делай, что хочешь, чтобы это не интерпретировали как масштабное вторжение в Украину”, – отметил Пионтковский.
Политолог подчеркнул, что снова все сконцентрировалось вокруг Донбасса и возобновилась вербовка так называемых добровольцев-освободителей.
"Москва задумалась. У них действительно сейчас нет сил для оккупации, масштабной атаки. Будут провокации на Донбассе, Москва ответит на это силовыми акциями, возможно движением в сторону Мариуполя. И ракетными атаками внутрь Украины: по инфраструктуре, по составам вооружения и т.д. Об этом открытым текстом всему миру говорят министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров", – отметил Андрей Пионтковский.
- Напомним, Президент РФ Владимир Путин заявил, что возможное вторжение в Украину будет зависеть от того, примет ли Запад требования Москвы о нерасширении НАТО на Восток.
- В Белом доме заявили, что США подготовились к встрече с Россией в январе 2022 года.
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