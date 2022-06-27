Об этом говорится в распоряжении президента США Джо Байдена, пишет Экономическая правда .

Согласно распоряжению, США приняли решение через месяц повысить до 35% ставку адвалорных пошлин на российские товары, импорт которых не подпадает под санкции.

"Повышение ставки пошлины... до 35% адвалорной пошлины на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не запрещен, оправдан и отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов", - говорится в распоряжении.

В апреле США прекратили действие статуса наибольшего содействия, то есть торговых преференций для России и Беларуси, а это решение является его продолжением.

Испуг товаров, на которые пошлины будут повышены, пока не обнародован.

Напомним, сенат США отменил для России статус "наибольшего содействия" в торговле 7 апреля.