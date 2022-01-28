США повысили готовность войск, чтобы в случае усиления агрессии РФ помочь союзникам НАТО, - Пентагон

Об этом он сказал на брифинге с министром обороны США Ллойдом Остином, передает Еспресо.TV.



"У Украины общая граница с четырьмя членами НАТО - Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Президент и министр обороны дали разрешение на повышение нашей готовности на случай, если нам придется поддерживать наших союзников или оказывать им помощь", - заявил Милли.



В то же время Ллойд Остин подчеркнул, что американские войска не были развернуты в Украине. Он отметил, что перемещение войск может иметь влияние на мнения лидеров разных стран и на их решения, поэтому это следует учитывать.



Также Остин добавил, что США не намерены атаковать никого, а только защищать.



"Даже если мы переместим войска, то цель этого будет успокоить наших партнеров", - подчеркнул министр.



Кроме того Остин сказал, что усиление вооруженного конфликта между РФ и Украиной неизбежно, и все еще может решить дипломатия. С военной точки зрения, по его словам, в России все готово к вторжению в Украину, однако пока не ясно, действительно ли РФ планирует нападать.



"Хотя мы не верим, что президент (России Владимир, - ред.) Путин принял окончательное решение использовать эти силы против Украины, теперь у него есть такая возможность, и у него есть несколько вариантов", - добавил Остин.

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