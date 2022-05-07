США посылают политический сигнал РФ, подписывая закон о ленд-лизе 9 мая, — глава Центра трансатлантического диалога

Экспертка добавила, что еще одним символическим событием является встреча "Большой семерки", которая состоится 8 мая и на которую приглашен Владимир Зеленский.



"Дата 8 мая для встречи G7 выбрана намеренно, чтобы все хорошо поняли, кто в этой войне является союзниками Украины и кто воспринимает Россию как врага", – сказала она в эфире Еспресо.

Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на виртуальной встрече лидеров G7, которая состоится 8 мая. Во время встречи будет идти речь о нападении России на Украину

Также подчеркнем, президент Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины на следующий, после встречи с Зеленским, день – 9 мая. Ленд-лиз упростит процесс предоставления военной помощи Украине

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