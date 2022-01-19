США поставили Украине еще 1 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer

Об этом написало посольство США в Украине .



"Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцины Pfizer против COVID-19", - говорится в сообщении.



Как отметили в посольстве, эти поставки от ЮНИСЕФ через фонд COVAX являются частью глобальной помощи по обеспечению украинцев важной защитой от коронавируса, особенно при распространении штамма "Омикрон".

Напомним, в ноябре в Украину поставили 1,4 млн доз вакцины Pfizer.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb